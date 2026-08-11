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कथक की थाप पर गूंजेगा देशभक्ति का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी के सुजाता नृत्यालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत विशेष कथक नृत्य प्रस्तुति प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी में देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में गौरी शंकर काण्डपाल ने गायन और मोहन जोशी ने संगीत संयोजन किया।

कथक की थाप पर गूंजेगा देशभक्ति का संदेश

हल्द्वानी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में मनाए जा रहे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत हल्द्वानी के सुजाता नृत्यालय की ओर से विशेष कथक नृत्य प्रस्तुति तैयार की गई है। सुजाता नृत्यालय की निर्देशिका एवं प्रख्यात नृत्यांगना सुजाता माहेश्वरी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। गीत को संस्कृतिकर्मी एवं शिक्षक गौरी शंकर काण्डपाल ने स्वर दिया है, जबकि सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक मोहन जोशीने संगीत संयोजन किया है। सुजाता माहेश्वरी ने बताया कि संस्थान लंबे समय से विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जनजागरूकता से जुड़े कार्यक्रम करता रहा है।

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