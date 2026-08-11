कथक की थाप पर गूंजेगा देशभक्ति का संदेश
हल्द्वानी के सुजाता नृत्यालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत विशेष कथक नृत्य प्रस्तुति प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी में देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में गौरी शंकर काण्डपाल ने गायन और मोहन जोशी ने संगीत संयोजन किया।
हल्द्वानी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में मनाए जा रहे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत हल्द्वानी के सुजाता नृत्यालय की ओर से विशेष कथक नृत्य प्रस्तुति तैयार की गई है। सुजाता नृत्यालय की निर्देशिका एवं प्रख्यात नृत्यांगना सुजाता माहेश्वरी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। गीत को संस्कृतिकर्मी एवं शिक्षक गौरी शंकर काण्डपाल ने स्वर दिया है, जबकि सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक मोहन जोशीने संगीत संयोजन किया है। सुजाता माहेश्वरी ने बताया कि संस्थान लंबे समय से विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जनजागरूकता से जुड़े कार्यक्रम करता रहा है।
-----
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें