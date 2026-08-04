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हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता, अखंडता का प्रतीक : बसंत त्यागी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता, अखंडता का प्रतीक : बसंत त्यागीहर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता, अखंडता का प्रतीक : बसंत त्यागीहर घर तिरंगा अभ

हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता, अखंडता का प्रतीक : बसंत त्यागी

भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी बसंत त्यागी रहे। अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान ने संचालन अभियान के जिला संयोजक एवं जिला महामंत्री दीपक दुल्हेरा ने किया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री एवं जिला प्रभारी बसंत त्यागी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों के मन में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को सशक्त करने वाला जनआंदोलन बन चुका है। राष्ट्रीय ध्वज केवल भारत की पहचान नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों के त्याग, बलिदान और गौरव का प्रतीक है।

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कार्यकर्ताओं का आह्वान

उन्होंने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रत्येक घर पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने के लिए समाज के हर वर्ग को प्रेरित करें।

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भव्य तिरंगा यात्रा

जिलाध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि जनपद के प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थान पर पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जनपद मुख्यालय पर भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त बुलंदशहर जनपद की सभी विधानसभाओं के प्रत्येक मंडल में भी विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी तथा हर घर तिरंगा लगाने का व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।

कार्यशाला में मौजूद लोग

कार्यशाला में जिला महामंत्री संतोष वाल्मीकि, नीरज चौधरी, दीपक दुल्हेरा, जिला उपाध्यक्ष भवतोष गुर्जर, हितेश गर्ग, कुलदीप चौधरी, लोकेंद्र चौधरी, पवन लोधी ,रीता लोधी, गौरव मित्तल, पुष्कर सिंह, दिव्यांश त्यागी ,ऋषभ पंडित, मधुर चौहान, मोहित मावी, अनिल गोयल, सचिन शर्मा, अभिनव वर्मा, जयप्रकाश शर्मा, अजय त्यागी, नागेंद्र प्रधान ,संजय गुर्जर, कमल मकवाना आदि मौजूद रहे।

FAQs

हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को सशक्त करना है।
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