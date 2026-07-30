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झरिया व कतरास में 'समरसता संकल्प अभियान' शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती पर भाजपा ने झरिया और कतरास में 'समरसता संकल्प अभियान' की शुरुआत की। झरिया में 131 कलशों का पूजन किया गया और दीप जलाए गए। कतरास में विधायक शत्रुघ्न महतो ने समानता और भाईचारे का संदेश दिया। यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलेगा।

झरिया व कतरास में 'समरसता संकल्प अभियान' शुरू

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर झरिया और कतरास में भाजपा द्वारा 'समरसता संकल्प अभियान' की शुरुआत की गई। झरिया नगर में नगर अध्यक्ष अवधेश साव के नेतृत्व में 131 कलशों का पूजन कर मंदिरों में दीप जलाए गए। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झरिया विधायक रागिनी सिंह सहित हरीश जोशी, विष्णु त्रिपाठी, दिलीप भारती, अरिंदम बनर्जी और संजू वर्मा उपस्थित रहे। दूसरी ओर, कतरास के कोलडंप कॉलोनी में आयोजित दीप प्रज्वलित महोत्सव में मुख्य रूप से बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो शामिल हुए।

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उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी के समानता, भाईचारे और समरसता के संदेश को अपनाकर समाज में एकता मजबूत करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सूर्यदेव मिश्रा, महेश पासवान, कुंदन सिंह, श्याम किशोर और जानकी देवी सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे।

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