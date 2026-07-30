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डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी गुरु की महत्ता बरकरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे महर्षि वेद व्यास जयंती भी कहते हैं। डिजिटल युग में गुरु-शिष्य का संबंध और भी महत्वपूर्ण बन गया है। हालांकि, इसके साथ-साथ कुछ बदलाव भी आए हैं। गुरु का महत्व सदैव बना रहेगा, चाहे युग कोई भी हो।

डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी गुरु की महत्ता बरकरार

आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इस बार 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसे महर्षि वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन वेद महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें प्रथम गुरु माना जाता है। गुरु-शिष्य परंपरा भारतीय समाज की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है, जहां गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक, संरक्षक और जीवन के आदर्श होते थे एवं शिष्य शिक्षा के अलावा धैर्य, आत्मविश्वास, साहस, आत्मनियंत्रण, नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी सीखते थे। इसका साक्ष्य भारत के अनगिनत ग्रंथ के अध्ययन से सामने आता है। आधुनिक काल में अंग्रेजों द्वारा नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इससे शिक्षा अधिक लोगों तक पहुंची और विज्ञान, तकनीक तथा आधुनिक विषयों का विकास हुआ। हालांकि, गुरु-शिष्य का संबंध पहले की तुलना में अधिक औपचारिक हो गया है।

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डिजिटल माध्यमों ने गुरु-शिष्य का संवाद बनाया आसान

21वीं सदी डिजिटल युग है, जहां इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया ने शिक्षा के स्वरूप को बदल दिया है। अब विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं, ई-लर्निंग और डिजिटल माध्यमों से कहीं भी और कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। डिजिटल युग में सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा ने ज्ञान को सभी के लिए आसान बना दिया है। अब विद्यार्थी अपने गुरुदेव से बेझिझक किसी भी समय संवाद करते हैं, सीखते हैं। डिजिटल युग में गुरु और शिष्य के बीच प्रत्यक्ष संवाद, भावनात्मक जुड़ाव और नैतिक मार्गदर्शन काफी सुलभ और सहज हुआ है जिससे सामाजिक परिवर्तन भी आया है।

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-डॉ. संजय कुमार झा, शिक्षाविद्

परिवर्तन के दौर में भी कायम है गुरु का महत्व

परिवर्तित होती व्यवस्था और तकनीकी दौर में भी गुरुओं को अपना महत्व बनाए रखने की चुनौती स्वीकार करनी होगी। पहले लोग सूचनाओं के लिए अपने शिक्षकों पर आश्रित होते थे। डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव ने सूचनाओं का अंबार लगा दिया है और आवश्यक-अनावश्यक सूचनाएं सहज रूप से उपलब्ध हैं। परंतु शब्दों के वे अर्थ नहीं होते, जो सामने से दिखते हैं। युग व्यवसाय का है और अध्ययन- अध्यापन भी पूर्णतया व्यावसायिक आधार पर संचालित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से प्राचीन गुरु- शिष्य परंपरा के स्वरूप में परिवर्तन आया है और यही गुरुओं के लिए चुनौती भी है। वैसे स्वरूप में चाहे जितना भी परिवर्तन हो गुरुओं का महत्व पहले भी था आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा।

-डॉ. अशोक अविचल, शिक्षाविद्

गुरु वह सेतु, जो हमारे दिल को भगवान के साथ जोड़ते हैं

गुरु ही वह सेतु है जो हमारे दिल को भगवान के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए गुरु की गुरूता की कोई सीमा नहीं आंकी जा सकती अर्थात गुरु अनन्त गुरु कथा अनंता कभी अन्त न होने वाले अविनाशी चैतन्य की अनुभूति सतत बने रहना ही तो गुरुत्व है। उजागर हो जाएगा। साधारण व्यक्ति की बात नहीं, स्वयं परमात्मा ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। वर्तमान की डिजिटल शिक्षा और सोशल मीडिया के दौर में भी गुरु का महत्व कम नहीं हुआ है, अपितु किसी अपेक्षा से वह बढ़ा ही है। क्योंकि किसी की भी बात के तथ्य को क्रॉस चेक करने की व्यवस्था सुलभ हुई है, ऐसे में जो सचमुच में गुरु हैं उनकी गरिमा को कोई आंच नहीं आ सकती, किन्तु जो गुरु नहीं, गुरु आभास हैं, उन्हें अवश्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनकी सच्चाई भी उजागर हो जाती है। जिस तरह प्रत्येक वस्तु के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, उसी तरह इसके भी हैं। अच्छों के लिए वर्तमान की स्थिति सहज हुई है और जो अच्छे नहीं हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ी हैं।

- आचार्य डॉ. पद्मराज स्वामी जी महाराज, धर्मगुरु

गुरु के बिना ज्ञान अर्जित करना संभव नहीं, चाहे युग कोई भी हो

भारत वर्ष में गुरु परंपरा एवं गुरुकुल शिक्षा आदिकाल से चलती आ रही है। यह शास्त्रों में वर्णित है। गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। जिस समय संसाधनों की कमी थी उस समय भी गुरुकुल में बच्चों को मौखिक रूप से पढ़ाकर ज्ञान अर्जित किया जाता था। गुरुकुल में जीवन जीने की शैली एवं कठिन परिस्थितियों में निपटने उपाय बताया जाता था, जीवन का प्रथम गुरु माता-पिता को कहा गया है। आज के डिजिटल युग में बदलाव आया है। युग चाहे जो भी हो गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। डिजिटल युग में हमें सीखने और चीजों को जानने में मदद मिलती है लेकिन गुरु के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। गुरु का महत्व आज भी उतना ही है। सदैव गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। शिष्य पहले भिक्षा मांगकर अपने और अपने गुरु के लिए भोजन बनाते थे। गुरुओं के तन-मन और धन से सेवा करते थे, आज के छात्रों में सहनशीलता की कमी है।

-विपिन झा, अध्यक्ष, धर्म रक्षिणी पौरोहित्य महासंघ

सामान्य प्रश्न

गुरु कौन होते हैं?
गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक, संरक्षक और जीवन के आदर्श होते हैं।
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