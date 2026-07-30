जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं गुरु: मिश्रा
धनबाद में गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य सुमंत कुमार मिश्रा ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने माता-पिता को पहले गुरु बताया। कार्यक्रम में छात्रों ने नाटक, गीत और कविता प्रस्तुत की। इस अवसर पर कई शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया।
धनबाद, मुख्य संवाददाता। गुरु जीवन में संस्कारों का बीजारोपण करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं। गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं अपितु जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। उक्त बातें राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य सुमंत कुमार मिश्रा ने बुधवार को कहीं। वे गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माता-पिता जीवन के पहले गुरु होते हैं। हिन्दी विभाग के राकेश मिश्रा, रौली सक्सेना, पूजा कुमारी ने भी छात्र-छात्राओं को संबोधित किया। पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक विभाग की छात्राओं ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया।
वहीं माध्यमिक विभाग के छात्रों ने एकलव्य नाटक का मंचन किया। पंकज दुबे, सुष्मिता कौर और स्वागत कुमार ने गुरुदेव कृपा करना गीत गाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आराध्या कुमारी, श्रेयांशी सिंह, अलका, अंजलि, स्वर्णाभा, वैष्णवी, अन्या, समृद्धि, निशु, अदिति, अंकिता, हर्षिता और कृतकी ने स्वरचित कविता, नाटक व गीत पेश किए। मौके पर उप प्राचार्य मनोज कुमार, उप प्राचार्या लीला सिंह, प्रतिमा चौबे, कमल नयन, पार्थ सारथी सरकार, सुमोना दीक्षित, छंदा बनर्जी, रुमा मित्र, अर्चना सिंह, देवश्री गांगुली, सुप्रिया पाल, आयुषी केसरी, जिज्ञासा भगवानी, स्वर्णिम कुमारी, मीना कुमारी, अर्चना कुमारी, सीमा सिंह व आराधना उपस्थित थीं।
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