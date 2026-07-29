आईएचएम में गायत्री महायज्ञ कर माताओं के नाम पौधे लगाए

रांची में गुरु पूर्णिमा पर आईएचएम में कार्यक्रम हुआ। नए विद्यार्थियों ने गायत्री महायज्ञ में भाग लिया और माताओं के नाम पर पौधरोपण किया। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण और गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व समझा। प्राचार्य डॉ भूपेश कुमार ने गुरु की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने माता-पिता का सम्मान किया।

रांची, विशेष संवाददाता। गुरु पूर्णिमा पर होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) रांची में बुधवार को भारतीय संस्कृति, गुरु-शिष्य परंपरा व पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कार्यक्रम हुआ। नए विद्यार्थियों ने गायत्री महायज्ञ में भाग लिया व अपनी-अपनी माताओं के नाम पर पौधरोपण कर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। विद्यार्थियों ने आहुति अर्पित कर मां गायत्री से ज्ञान, सद्बुद्धि, उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद मांगा। महायज्ञ के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, अनुशासन, आध्यात्मिक चेतना और गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व समझाया गया। पौधे लगाकर विद्यार्थियों ने कहा कि पौधे सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि मातृ सम्मान और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भी प्रतीक हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हुए हरित परिसर बनाने का संदेश दिया。

गुरु की भूमिका संस्थान के प्राचार्य डॉ भूपेश कुमार ने विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु सिर्फ ज्ञान देने वाले शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने कहा कि होटल प्रबंधन एवं आतिथ्य उद्योग में सफलता के लिए तकनीकी दक्षता के साथ अनुशासन, विनम्रता, सेवा-भाव, संस्कार और मानवीय मूल्यों का होना भी उतना ही आवश्यक है। विद्यार्थियों को अपने गुरुओं के मार्गदर्शन को जीवन में आत्मसात कर उत्कृष्ट पेशेवर बनने का प्रयास करना चाहिए।

पौधरोपण की सराहना प्राचार्य ने विद्यार्थियों द्वारा माताओं के नाम पर किए गए वृक्षारोपण की सराहना करते हुए कहा कि मां जीवन की पहली गुरु होती हैं और उनके नाम पर लगाया गया प्रत्येक पौधा मातृ सम्मान के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने गुरुजनों और माता-पिता के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके आशीर्वाद को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बताया।