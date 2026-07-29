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ज्योति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्साहपूर्वक मनाई गई

By Hindustan | Bureau
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पेटरवार फोटो 02 गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते बच्चेज्योति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्साहपूर्वक मनाई गईज्योति सरस्वती शिशु विद्या म

ज्योति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्साहपूर्वक मनाई गई

पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार स्थित पूज्य तपस्वी श्री जगजीवन जी महाराज, ज्योति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में बुधवार को आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने गुरु-शिष्य परंपरा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए गुरु के जीवन में योगदान को रेखांकित किया। प्रधानाचार्य रमेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उन्होंने संस्कृत श्लोक अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया... का उल्लेख करते हुए गुरु के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि आधुनिक भौतिकवादी युग में भी गुरु की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही व्यक्ति और समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं।

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इस अवसर पर महर्षि वेदव्यास को स्मरण किया गया, जिन्हें प्रथम गुरु माना जाता है। छात्र-छात्राओं ने अपने गुरुओं का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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