आइडियल किड्स में बच्चों ने समझा मित्रता का महत्व
मुजफ्फरनगर के आइडियल किड्स प्रीप्रेटरी स्कूल में फ्रेंडशिप डे धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया और एक-दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड भेंट किए। स्कूल के निदेशक पीके जैन ने बच्चों को मित्रता का महत्व समझाया। इसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा।
मुजफ्फरनगर। नई मंडी स्थित आइडियल किड्स प्रीप्रेटरी स्कूल में फ्रेंडशिप डे धूमधाम से मनाया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मनमोह लिया। बच्चों ने आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड बनाकर एक-दूसरे को भेंट किए। स्कूल के निदेशक पीके जैन ने सभी बच्चों व स्टाफ को मित्रता दिवस और मित्रों का महत्व बताया। स्कूल की कॉर्डिनेटर आशी जैन के साथ-साथ समस्त शिक्षण व गैर-शिक्षण स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
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