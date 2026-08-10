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डीएवी सेक्टर-4 में ‘भारत की विस्मृत वीरांगनाएं’ विषय पर स्किट प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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डीएवी-4 में इंटर-हाउस नाटक प्रतियोगिता का आयोजनडीएवी सेक्टर-4 में ‘भारत की विस्मृत वीरांगनाएं’ विषय पर स्किट प्रतियोगिताडीएवी सेक्टर-4 में ‘भारत की व

डीएवी सेक्टर-4 में ‘भारत की विस्मृत वीरांगनाएं’ विषय पर स्किट प्रतियोगिता

डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-4 में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कक्षा तीन से पांच तक के विद्यार्थियों के लिए ‘भारत की विस्मृत वीरांगनाएं’ विषय पर इंटर-हाउस स्किट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की उन वीरांगनाओं से परिचित कराना था, जिनके योगदान को इतिहास में अपेक्षित पहचान नहीं मिल सकी।

प्रतियोगिता की प्रस्तुतियाँ

दयानंद हाउस के विद्यार्थियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना झलकारी बाई के साहस, स्वामीभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा को प्रभावशाली ढंग से मंचित किया। बिरजानंद हाउस ने असम की युवा क्रांतिकारी कनकलता बरुआ के अदम्य साहस और देश के लिए दिए गए बलिदान को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। श्रद्धानंद हाउस की प्रस्तुति में झारखंड की वीरांगनाओं फूलो-झानो की शौर्यगाथा दिखाई गई, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके संघर्ष और बलिदान को दर्शाया गया। वहीं विवेकानंद हाउस ने धरमन बीबी के साहस और त्याग को केंद्र में रखकर भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिसमें वीर कुंवर सिंह के जीवन की रक्षा के लिए उनके योगदान को दर्शाया गया।

प्राचार्य की प्रेरणा

प्राचार्य एस.के. मिश्रा ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के ज्ञात-अज्ञात वीरों और वीरांगनाओं की गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने विद्यार्थियों को इन महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रसेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का संदेश दिया।

सामान्य प्रश्न

यह प्रतियोगिता किस विषय पर आयोजित की गई थी?
यह प्रतियोगिता 'भारत की विस्मृत वीरांगनाएं' विषय पर आयोजित की गई थी।
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