सावन महोत्सव में दिखा लोक संस्कृति, कला और प्रकृति के प्रति अनुराग

जहानाबाद, नगर संवाददाता। स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में भूगोल विभाग, दर्शनशास्त्र विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में सावन की हरियाली, लोक-संस्कृति, कला और रचनात्मकता को समर्पित ‘सावन महोत्सव’ का आयोजन किया गया। राजकुमारी सभागार में आयोजित इस महोत्सव में छात्र-छात्राओं ने नृत्य, संगीत और मेहंदी के माध्यम से सावन की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सुंदरता को अत्यंत मनोहारी ढंग से अभिव्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) दीपक कुमार ने सावन महोत्सव को सामूहिकता का उत्सव बताते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि प्रकृति, लोकजीवन और मानवीय संवेदनाओं के बीच गहरे आत्मीय संबंध का प्रतीक है। सावन की हरियाली जहां प्रकृति के नवजीवन का संदेश देती है, वहीं लोकगीत, नृत्य, मेहंदी और पारंपरिक उत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखते हैं।

प्रतियोगिताएं और प्रतिभागियों का प्रदर्शन

महोत्सव के अंतर्गत समूह नृत्य एवं एकल नृत्य, गायन प्रतियोगिता तथा मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह, आत्मविश्वास और कलात्मकता के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सावन के पारंपरिक गीतों पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियों ने सभागार को उत्सवमय बना दिया। गायन प्रतियोगिता में भारतीय संगीत और सावन की लोक-भावना का सुंदर समन्वय देखने को मिला, जबकि मेहंदी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी कलात्मक दक्षता, कल्पनाशीलता और सौंदर्यबोध का परिचय दिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए प्रो. प्रवीण दीपक, डॉ. नम्रता कुमारी, डॉ. प्रतीक दास, डॉ. रचना कुमारी, डॉ. सुजय मुखोपाध्याय एवं डॉ. वकील राय ने निर्णायक की भूमिका निभाई। निर्णायकों ने प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का सूक्ष्म मूल्यांकन करते हुए उनकी प्रतिभा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया। फोटो- 11 अगस्त जेहाना- 04 कैप्शन- शहर स्थित एसएस कॉलेज में मंगलवार को आयोजित ‘सावन महोत्सव’ में शामिल शिक्षक-शिक्षिकाएं व छात्र-छात्राएं।