चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई

विद्यालय के प्रधानाचार्य सुदर्शन सिंह ने दोनों महापुरुषों के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की देश भक्ति तथा क्रांतिकारी विचारों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वे अंग्रेजों से चंगुल से भारत माता को आजाद करना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर आजाद रहने की शपथ ली थी इलाहाबाद (प्रयागराज) स्थित अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों द्वारा उन्हें घेर लिया गया था। इस दौरान उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों का डटकर मुकाबला किया था। हर ओर से अपने आप को घिरा देखकर उन्होंने सोचा कि वे यहां बच नहीं पाएंगे।

आजाद का बलिदान

उन्होंने रिवाल्वर में शेष बची एक गोली स्वयं को मार कर मृत्यु की गोद में सो गए थे। लेकिन जीवित रहते अंग्रेजों के हाथ नहीं आए जीवन पर्यंत सदैव आजाद रहे। वक्ताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में जन्मे लोकमान्य तिलक ने भारत की स्वतंत्रता के लिए केसरी और मराठा समाचार-पत्र का प्रकाशन किया था। उन्होंने समाचार-पत्रों के माध्यम से जन साधारण में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार करार देते कहा था कि मैं इसको हासिल करके रहूंगा। राधिका, रीत अग्रवाल, इति विश्नोई, अंशिका तथा दिव्यांशु सहित अन्य भैया-बहिनों ने महापुरुषों से संबंधित अनेक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए। उधर विद्यालय के आचार्य रमाकांत तिवारी, आनंद भूषण यादव, मनोज शर्मा, अनिल कुमार, जितेंद्र कुमार तथा वीरेंद्र कुमार का योगदान रहा।