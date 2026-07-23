समर्पण, निर्भीकता व आत्मबल से भरा था आजाद का जीवन

कानपुर में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्रा ने आज़ाद के योगदान के बारे में बताया। आज़ाद को स्वतंत्रता संग्राम का महानायक करार दिया गया है। कई शिक्षाविदों ने आजाद के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की।

कानपुर। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का पूरा जीवन समर्पण, निर्भीकता और आत्मबल से भरा था। उन्होंने मातृभूमि के लिए न सिर्फ खुद को समर्पित कर दिया था बल्कि युवाओं को प्रेरित किया। आजाद का भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान है। यह बात विवि के रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्रा ने कही। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के शिक्षा विभाग में क्रांतिकारी एवं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की गतिविधियाँ शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. तनुजा भट्ट ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। हिन्दी विभाग के डॉ. श्रीप्रकाश ने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित एक ओजस्वी एवं प्रेरणादायक कविता का पाठ किया। डॉ. रश्मि गोरे ने अपने परिवार से जुड़े प्रेरणादायक वास्तविक प्रसंग साझा किए। उन्होंने बताया कि परिवार ही वह प्रथम संस्था है, जहां से संस्कार, नैतिक मूल्य एवं देशभक्ति की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम में डॉ. रत्नर्तुः मिश्रा ने कविता-पाठ एवं वास्तविक जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं के माध्यम से राष्ट्रप्रेम, साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया। इस मौके पर कुंवर कुलदीप सिंह चौहान, प्रिया तिवारी, डॉ. शिवचरण पटेल आदि मौजूद रहे।

वहीं, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। विवि के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि आजाद जैसे महान सपूतों के बलिदान से ही देश सुरक्षित है। महान क्रांतिकारी के हृदय में देश व मातृ भूमि के लिए इतना प्रेम था कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेना शुरू किया और फिर अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। इस मौके पर सभी शिक्षक व अधिकारी मौजूद रहे।

विचार गोष्ठी का आयोजन पर्यावरण विकास संस्थान की ओर से आजाद वाटिका गोल चौराहा स्थित आजाद वाटिका में चंद्रशेखर जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। संस्थान के सदस्यों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अभिषेक कर माल्यार्पण किया। संयोजक राकेन्द्र मोहन तिवारी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, अदम्य साहस के प्रतीक और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। शिक्षाविद उमेश शुक्ला ने कहा कि आजाद के सर्वोच्च बलिदान ने युवाओं में क्रांति की चेतना जगाई और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। गोष्ठी की अध्यक्षता सिद्धनाथ त्रिपाठी और संचालन दुर्गा बाजपेई ने किया। इस मौके पर डॉ. विनोद त्रिपाठी, दिलीप बाजपेई, अरुण पाल, सुरेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रिंस गुप्ता, रवि पाण्डेय, उपमा शुक्ला आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय एकता सभा चंद्रशेखर आजाद जन कल्याण समिति भारत की ओर से आजाद वाटिका में चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर राष्ट्रीय एकता सभा आयोजित की गई। समिति के संस्थापक अध्यक्ष सर्वेश कुमार पांडे 'निन्नी' के साथ सदस्यों ने आजाद की प्रतिमा का दूध, दही व गंगाजल से अभिषेक किया। मुख्य अतिथि डॉ. विनोद त्रिपाठी ने कहा कि शहीदों को पाठ्यक्रम से हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नई पीढ़ी को उनके बलिदान से परिचित कराया जाना जरूरी है। कहा कि चंद्रशेखर आजाद का साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। इस मौके पर संदीप साहू, रवि दत्त मिश्रा, अनिल त्रिपाठी, ओम द्विवेदी, विकास मल्होत्रा, उस्मान अली शाह, उमेश शुक्ला आदि मौजूद रहे।