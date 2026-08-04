महादेव मंदिर में जड़ी-बूटी दिवस पर औषधीय पौधों का वितरण
रामगढ़ में प्राचीन महादेव मंदिर में पतंजलि योग समिति ने आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिवस जड़ी-बूटी दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में आयुर्वेद और पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने हेतु औषधीय पौधों का वितरण और पौधरोपण किया गया। सभी ने स्वस्थ जीवन जीने और आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
रामगढ़, निज प्रतिनिधि। प्राचीन महादेव मंदिर परिसर में पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिवस जड़ी-बूटी दिवस के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुशल योग शिक्षा और टूटी झरना योग कक्षा के संचालक संजय शुक्ला ने की। इस अवसर पर आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार, प्रकृति संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान औषधीय पौधों का वितरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जामुन और पीपल के पौधों का पौधरोपण भी किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के जिला संयोजक प्रमोद लाल, जिला कोषाध्यक्ष रजनीकांत राठौर, महिला जिला प्रभारी अर्चना महतो, महिला संरक्षिका अंजली कुमारी, महिला महामंत्री लीलावती, कोषाध्यक्ष पिंकी कुमारी, यशोदा, वीना, नरोत्तम, नरेश कर्ण, मणिपाल स्कूल के संचालक गया प्रसाद राय, जयशंकर पांडे, मदन, जोधन, लक्ष्मण, विनोद कुशवाहा, विजय, धनंजय कुमार सहित बड़ी संख्या में योग साधक और स्थानीय लोगों ने भाग लिया।
कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लिया। अंत में सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें