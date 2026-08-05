सपा ने जयंती पर छोटे लोहिया को किया याद
इटावा में समाजवादी पार्टी के चिंतक छोटे लोहिया, स्व. जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती मनाई गई। जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने अन्य नेताओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। विचार गोष्ठी में उनकी समाजवादी विचारधारा पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को उनके पदचिह्नों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया।
इटावा। समाजवादी पार्टी के चिंतक व दार्शनिक छोटे लोहिया स्व. जनेश्वर मिश्र की 94 वीं जयंती के मौके पर सपा कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि स्व. जनेश्वर मिश्र सच्चे समाजवादी नेता थे। उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का खास शिष्य माना जाता था उनके अच्छे कार्यों और विचारों के कारण लोग उन्हें प्यार से छोटे लोहिया कहते थे। उन्होंने स्वर्गीय मिश्र के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया।
विचार गोष्ठी को जिला उपाध्यक्ष रवींद्र शुक्ला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष पंडित रतन चौधरी ने भी सम्बोधित किया। इस मौके पर प्रवक्ता एसके दुबे, प्रदेश सचिव केपी. शाक्य, वरिष्ठ नेता उदयभान सिंह यादव, सर्वेश शाक्य, जिला उपाध्यक्ष अनवार हुसैन, जिला उपाध्यक्ष उत्तम सिंह प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष आशीष राजपूत, सपा जिला प्रवक्ता विक्की गुप्ता, जिला सचिव प्रवीण कुशवाहा, जिला सचिव मनोज राणा, जिला सचिव संगीता राजपूत, जिला सचिव डीपी सिंह रहे।
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