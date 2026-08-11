जिले में 31 विभागों को मिला 04 लाख तिरंगा वितरण का लक्ष्य

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने के लिए जिले में इस बार भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में डीएम अरविंद सिंह के निर्देशों पर जिले के कुल 31 सरकारी विभागों को कुल चार लाख तिरंगा झंडों के वितरण और ससम्मान ध्वजारोहण कराने का एक लक्ष्य सौंपा गया है। शासनादेश के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत आम जनता को देशप्रेम से जोड़ने के लिए सभी नामित विभागों द्वारा तिरंगा झंडों का पूरी तरह निशुल्क वितरण किया जाएगा। हर घर तिरंगा योजना के तहत स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिले के प्रत्येक घर, दुकान, सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रतिष्ठान, स्कूल और पंचायत भवनों पर ससम्मान ध्वजारोहण किया जाएगा। मंगलवार की शाम को जीटी पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने प्रतिभाग किया। इसमें सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रमोद गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित तमाम लोग हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जयकारे लगाए。