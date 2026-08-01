वाराणसी से पहुंचे पावन माटी का कलश का भव्य स्वागत

पावन माटी का कलश के बदायूं आगमन पर गौरीशंकर मंदिर में स्वागत करते जिलाध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक संग पदाधिकारी।

बदायूं, संवाददाता। भाजपा द्वारा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संचालित समरसता संकल्प अभियान के तहत उनकी पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से लाया गया पावन माटी का कलश शुक्रवार को बदायूं पहुंचा। पार्टी पावन माटी कलश यात्रा जनपद के सभी 30 मंडलों एवं दलित बस्तियों में पहुंचेगी। इसके साथ संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के समरसता, समानता, सामाजिक सद्भाव और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। कलश आगमन पर गौरीशंकर मंदिर में जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य, डीसीबी चेयरमैन जेके सक्सेना, पूर्व चेयरमैन दीपमाला गोयल, मनोज मसीह, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने दातागंज इंटरचेंज पापड़ पर स्वागत किया।

समरसता संकल्प अभियान जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा भाजपा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती वर्ष को जनभागीदारी के साथ मना रही है। समरसता संकल्प अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समान सम्मान, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित की भावना पहुंचाने का जनआंदोलन है।

संत गुरु रविदास का संदेश सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का जीवन समाज को जोड़ने और भेदभाव मिटाने की प्रेरणा देता है। पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन और वचनों से मानवता, समानता और सेवा का जो मार्ग दिखाया।

पूर्व दर्जा मंत्री राममूर्ति लाल, जिला महामंत्री/अभियान संयोजक जोगेंद्र सिंह पटेल, शैलेंद्र मोहन शर्मा, बुधपाल सिंह, सीमा राठौर, रचना शंखधार, राजवती वर्मा, उदयवीर दिवाकर, धीरज पटेल, सहदेव सागर, अनुभव उपाध्याय, दुष्यंत सिंह, अचल शर्मा, गोपाल शर्मा, अजय मथुरिया, रचित साहू, हिमांशु सक्सेना, अर्चित सिंह, दीपक सक्सेना, अभिषेक मथुरिया मौजूद थे।