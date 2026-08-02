पावन रज कलश यात्रा का ग्रामीण क्षेत्रों में भव्य स्वागत
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आगरा में रज कलश यात्रा शुरू की गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने पूजा-अर्चना के साथ यात्रा को रवाना किया। यात्रा के दौरान समाज को समानता और समरसता का संदेश दिया गया। लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया।
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में काशी (वाराणसी) से प्रारंभ हुई पावन रज कलश यात्रा के आगरा आगमन के उपरांत रविवार को आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलाल खेड़िया से भारतीय जनता पार्टी आगरा के जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने विधिवत पूजा-अर्चना एवं पुष्पवर्षा के साथ यात्रा को रवाना किया। यात्रा ग्राम पंचायत अकबरपुर, श्यामो, दिगनेर, कुंडोल, बरौली गुर्जर पहुंची, जहां ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर रज कलश यात्रा का भव्य एवं श्रद्धापूर्ण स्वागत किया। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के जयघोष लगाए तथा उनके बताए समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया。
यात्रा का महत्व
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज का जीवन समाज को समानता, सामाजिक समरसता और सेवा का संदेश देता है। उनके आदर्श आज भी पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। यह रज कलश यात्रा समाज को उनके विचारों से जोड़ने तथा सामाजिक एकता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती अभियान के जिला संयोजक उमाशंकर माहौर रज कलश यात्रा का नेतृत्व करते हुए इसे गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के माध्यम से संत गुरु रविदास महाराज के जीवन, विचारों एवं सामाजिक समरसता के संदेश को प्रत्येक गांव और प्रत्येक समाज तक पहुंचाया जा रहा है।
यात्रा में प्रतिभागी
यात्रा के दौरान पूर्व विधायक कालीचरण सुमन, सत्य प्रकाश लोधी, सहदेव शर्मा, विजय सिंह लोधी, अंबुज द्विवेदी, सत्येंद्र बरुआ, मुकेश चाहर, मनीष थापक, उत्तमचंद काका, करिश्मा जाटव, लोधी महेंद्र वर्मा, राजपूत प्रकाश राजपूत आदि शामिल रहे।
सामान्य प्रश्न
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