कलश वंदन यात्रा का हुआ स्वागत
गोरखपुर में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से गोरखपुर पहुँची। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गुरुवार को कलश वंदन यात्रा का बेनीगंज स्थित भाजपा महानगर कार्यालय स्वागत किया गया। यात्रा उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से गोरखपुर पहुंची। कलश वंदन यात्रा का स्वागत महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने किया। कहा कि उनके आदर्श हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत हैं। स्वागत कार्यक्रम में ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अनुराग मझवार, संयोजक मनोज अग्रहरी, अनूसूचित मोर्चा महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार, मंडल अध्यक्ष प्राण तिवारी, अमित कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप सिंह, प्रशांत विश्वकर्मा, अनिल कन्नौजिया, राजेश पासवान आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें