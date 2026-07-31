गुरु रविदास की जन्मस्थली से आए मिट्टी का कलश का हुआ स्वागत
गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर मांडर विधानसभा क्षेत्र में समरसता संकल्प अभियान के तहत पावन मिट्टी का कलश लाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सभी ने गुरु रविदास के संदेश को फैलाने का संकल्प लिया और सामाजिक समरसता, भाईचारे की अपील की।
मांडर/चान्हो, प्रतिनिधि। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को उनकी जन्मस्थली से लाई गई पावन मिट्टी का कलश मांडर विधानसभा क्षेत्र पहुंचा। चान्हो और मांडर में भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने कलश का श्रद्धापूर्वक एवं भव्य स्वागत किया। कलश यात्रा के क्षेत्र में प्रवेश करते ही सोंस, चान्हो थाना चौक और मांडर थाना क्षेत्र के सोसई मैदान सहित विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा, माल्यार्पण और जयघोष के साथ स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर गुरु रविदास महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे और मानवता के उनके संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।
कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कलश यात्रा में शामिल होकर समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया।भाजपा नेता सन्नी टोप्पो ने बताया कि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर देशभर में समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत उनकी जन्मस्थली की पावन मिट्टी विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है, ताकि समाज में सामाजिक समरसता, भाईचारा और समानता का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित हो सके। कार्यक्रम का नेतृत्व हटिया विधायक नवीन जायसवाल, भाजपा नेता रमेश सिंह एवं सन्नी टोप्पो ने किया। इस दौरान चान्हो और मांडर प्रखंड के भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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