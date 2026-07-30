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गुरु पूर्णिमा पर स्वामी धनुर्धराचार्य का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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जरमुंडी, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा पर स्वामी धनुर्धराचार्य का हुआ सम्मानगुरु पूर्णिमा पर स्वामी धनुर्धराचार्य का हुआ सम्मानगुरु पूर्णिमा पर स्वामी धनुर

गुरु पूर्णिमा पर स्वामी धनुर्धराचार्य का हुआ सम्मान

जरमुंडी, प्रतिनिधि। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ग्राम कटिंबा स्थित ठाकुरबाड़ी प्रांगण में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण चातुर्मास (अखंड) महायज्ञ के दौरान कथा व्यास स्वामी धनुर्धराचार्य का सम्मान किया गया।

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सम्मान कार्यक्रम

समरसता संकल्प के साथ आयोजित इस सम्मान कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष जय प्रकाश मंडल द्वारा अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट देकर स्वामी धनुर्धराचार्य को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जय प्रकाश मंडल ने कहा कि गुरु, भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। गुरु के ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन से ही समाज एवं राष्ट्र का निर्माण होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने की प्रेरणा देता है। मौके पर प्रमुख रूप से कृष्ण कांत तिवारी, बाल मुकुंद तिवारी, उज्ज्वल कुमार मिश्र, विकास तिवारी, नीरज तिवारी, सुबास तिवारी, शाश्वत तिवारी, आशुतोष तिवारी, रितेश तिवारी, रमाकांत शर्मा , अमरेंद्र तिवारी सहित गणमान्य ग्रामीण तन मन से जुटे हैं।

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फोटो-29दुमका-224,कैप्सन-चातुर्मास के दौरान आयोजित कथा में धनुर्धराचार्य का सम्मान करते जयप्रकाश मंडल व अन्य

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गुरु पूर्णिमा पर रविदास मंदिरों में भाजपा ने किया सामूहिक दीप प्रज्वलन

काठीकुंड में आयोजन

काठीकुंड, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत सुमन की अध्यक्षता में बुधवार को काठीकुंड बाजार स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलित कर पंडित को अंग वस्त्र देखकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रसाद वितरण किया गया। उपस्थित सभी ने गुरु रविदास के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और इस अवसर पर सामाजिक समरसता भाईचारे और राष्ट्रहित के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी संकल्प लिया। मौके पर शंभू पाल, विनोद मंडल, महिला मोर्चा सरस्वती शर्मा, कलावती देवी, रूपा देवी, राज किरण दत्ता, शशीकांत शाह, जयप्रकाश मंडल, राजकिशोर भगत, उत्तम मंडल उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

गुरु रविदास की कितवी जयंती मनाई जा रही है?
गुरु रविदास की 650वीं जयंती मनाई जा रही है।
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