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रविदास समरसता संकल्प अभियान का भाजपाइयों ने किया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन रथ का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और समाज में समानता एवं समरसता का संदेश फैलाने का आश्वासन दिया।

रविदास समरसता संकल्प अभियान का भाजपाइयों ने किया स्वागत

गोड्डा, एक प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधवार को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाले जा रहे श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन रथ का गोड्डा जिला सीमा पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा आम श्रद्धालु उपस्थित रहे। कलश वंदन अभियान के तहत रथ के पोड़ैयाहाट पहुंचने पर घटवारी चौक में श्रद्धापूर्वक स्वागत एवं पूजन किया गया। इसके बाद कलश यात्रा पोड़ैयाहाट बाजार से होते हुए भटोधा चौक और सरकंडा चौक पहुंची, जहां कलश को नमन किया। इसके बाद गोड्डा जिला मुख्यालय स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर में कलश रखा गया । जिलाध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती ने बताया कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गोड्डा जिले में भी व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 10 अगस्त को जिला मुख्यालय से सभी मंडलों में कलश के साथ भव्य समरसता कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सामाजिक समरसता, समानता और संत गुरु रविदास महाराज के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना है。

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कार्यक्रम का आयोजन

कार्यक्रम में बनारस से आए संत की भी उपस्थिति रही। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री अजय साह, पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र नाथ सिंह, ममता देवी, जनार्दन सिंह, किसुन ठाकुर, विकास कुमार मंडल, राजीव कुमार भगत, ललन दास, शनिचर दास, उमेश पासवान, रोहित मिर्धा, सुरेश पासवान, डोली गुप्ता, निकी राय, सुभाष चंद्र यादव, राजेश पाल, रमानंद कुशवाहा, पप्पू ठाकुर, संजीव मिश्रा, महागामा नगर अध्यक्ष प्रबोध सोरेन, रवींद्र टूडू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस अवसर पर कलश वंदन रथ का स्वागत किया गया?
कलश वंदन रथ का स्वागत संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर किया गया।
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