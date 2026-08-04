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गुरु रविदास जयंती पर रातू में पवित्र मिट्टी कलश स्थापित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रातू में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर चिंताहरण गणेश शिव मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में गुरु रविदास की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी से भरे कलश को स्थापित किया गया। मंडल अध्यक्ष सुबोध साहू ने समरसता का संदेश देने वाले गुरु रविदास के योगदान को याद किया।

गुरु रविदास जयंती पर रातू में पवित्र मिट्टी कलश स्थापित

रातू, प्रतिनिधि। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को रातू पश्चिम मंडल के काठीटांड़ स्थित चिंताहरण गणेश शिव मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी से भरे कलश को पुष्पवर्षा और जयघोष के बीच मंदिर परिसर में स्थापित किया गया। मंडल अध्यक्ष सुबोध साहू ने कहा कि गुरु रविदास ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम में रांची जिला पश्चिम अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, सुधाकर चौबे, कमलेश राम, मनोज राम, राजेंद्र पांडे, राजेश सिंह, विंध्याचल महतो, राकेश केसरी, संजीव तिवारी, चंदन बैठा, विक्की लोहरा, सुषमा तिर्की, मीरा देवी, ममता चौहान, मंडल अध्यक्ष सुबोध साहू, केशव साहू, सतीश दुबे, मनमोहन सिंह, राजेश राम, विजय उरांव, गणेश महतो, बसंत गोप, राजपाल साहू, जय कृष्ण महतो, मुकेश महतो, प्रवीण राम, राजेंद्र राय, चंदन प्रसाद गुप्ता, मुकेश साहू समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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