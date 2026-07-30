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गुरु रविदास जयंती पर समरसता का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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तुलसीपुर में नेवोरिया सुदर्शनजोत स्थित काली माता स्थान पर संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने गुरु रविदास की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उनके जीवन के संदेश को साझा किया। इस मौके पर कई श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

गुरु रविदास जयंती पर समरसता का दिया संदेश

तुलसीपुर, संवाददाता। विधानसभा तुलसीपुर के नेवोरिया सुदर्शनजोत स्थित बूथ संख्या-400 काली माता स्थान पर संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने गुरु रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन और विचारों से समरसता, समानता, मानवता व भक्ति का संदेश दिया। उनका प्रसिद्ध संदेश मन चंगा तो कठौती में गंगा आज भी समाज को सत्य, सेवा, सदाचार और सामाजिक सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

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उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्श वर्तमान समय में भी समाज को एकजुट रखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष बृज गोपाल पांडेय, जय पासवान, सनी पासवान, लवकुश कुरील, सियाराम पासवान, जगप्रसाद पासवान, संवारा पासवान, फंडू गौतम, राजेश सोनकर, जुग्गू पासवान, छोटकू पासवान, मग्घा पासवान, रोहित पासवान सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु व गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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