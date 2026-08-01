सीरगोवर्धन काशी से मछलीशहर पहुंची कलश वंदन यात्रा

जौनपुर, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास महाराज की 650 वीं जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा आयोजित समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत संत रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धन, काशी से निकली कलश वंदन यात्रा शनिवार को मछलीशहर के समाधगंज पहुंची। वहां भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं स्थानीय ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा, ढोल-नगाड़ों और जयघोष के साथ श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। स्थानीय मंदिर परिसर में विभिन्न वर्ग के लोगों ने विधि-विधान से पवित्र कलश का पूजन किया। तत्पश्चात संत शिरोमणि के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। समरसता संकल्प अभियान के जिला संयोजक एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष मछलीशहर रणविजय सिंह ने कहा कि गुरु रविदास महाराज केवल एक महान संत ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता, मानवता और बंधुत्व के महान संदेशवाहक थे।

उनकी वाणी आज भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनकी भक्ति में आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं था, बल्कि उन्होंने मनुष्य की श्रेष्ठता को उसके कर्म, आचरण और मानवता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि संत रविदास की 650वीं जयंती पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान का उद्देश्य उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाना और समाज के विभिन्न वर्गों को आपसी प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे के सूत्र में जोड़ना है। सीरगोवर्धन काशी से पवित्र कलश का विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचना केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संत रविदास जी के समरसता एवं सामाजिक एकता के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का पवित्र संकल्प है।इस मौके पर पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, मेहीलाल गौतम, अभिषेक रावत, संतोष मिश्रा, मीना पटेल, सुदर्शन सिंह, हरिराम पाल, मनोज जायसवाल, रामचंद्र बिंद, हरिओम गुप्ता, संतोष जायसवाल, मेवालाल गौतम, राजन सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।