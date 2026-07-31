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रविदास मंदिर में कलश वंदन यात्रा का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में 650वीं जयंती के अवसर पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की कलश वंदन यात्रा अलवापुर स्थित रविदास मंदिर पहुंची। इस यात्रा का स्वागत भाजपा के महानगर संयोजक मनोज अग्रहरी, सह संयोजक अखिलेश आर्या और अनूसूचित मोर्चा महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार के नेतृत्व में लोगों ने किया।

रविदास मंदिर में कलश वंदन यात्रा का हुआ स्वागत

गोरखपुर। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कलश वंदन यात्रा शुक्रवार को अलवापुर स्थित रविदास मंदिर पहुंची। जहां भाजपा के महानगर संयोजक मनोज अग्रहरी, सह संयोजक अखिलेश आर्या, अनूसूचित मोर्चा महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार के नेतृत्व में लोगों ने यात्रा का स्वागत किया।

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