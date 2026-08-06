कलश वंदन यात्रा गिरिडीह पहुंची, भाजपा ने किया स्वागत

गिरिडीह, प्रतिनिधि। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी की पावन माटी युक्त कलश वंदन यात्रा रांची से प्रारंभ होकर विभिन्न जिलों एवं प्रखंडों से होते हुए गिरिडीह पहुंची। गिरिडीह शहर के बड़ा चौक के समीप भाजपा गिरिडीह महानगर कमेटी के अध्यक्ष रंजीत कुमार राय एवं नगर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस पावन कलश वंदन यात्रा का श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भव्य स्वागत किया।

यात्रा का उद्देश्य

इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने संत गुरु रविदास महाराज के समरसता, समानता, मानवता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। यह पावन कलश यात्रा गिरिडीह महानगर के विभिन्न प्रखंडों एवं क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को संत गुरु रविदास महाराज के आदर्शों और उनके सामाजिक समरसता के संदेश से प्रेरित किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह यात्रा समाज में एकता, भाईचारे और समरसता की भावना को और सशक्त बनाएगी। संत गुरु रविदास महाराज का जीवन हमें जाति, भेदभाव और ऊंच-नीच से ऊपर उठकर मानव सेवा, प्रेम, समानता और सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मौके पर महानगर जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय, शालिनी बैसखियार, चुन्नूकांत, प्रो. विनीता कुमारी, संजीव कुमार, संदीप डंगायच, सिकंदर हेंब्रम, अरुण हजरा, देवराज, मुकेश जालान, डॉ. शैलेंद्र चौधरी, दीपक यादव, सुरेश मंडल, राजेश जायसवाल, मिथुन चंद्रवंशी, नगर अध्यक्ष जयशंकर सिन्हा सिंकू, मध्य मंडल अध्यक्ष खिरोधर दास, राकेश मोदी, संजीत सिंह पप्पू, राजेश जयसवाल, समरदीप, टिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, सोनू चौरसिया, श्रेयांश सौरभ, संतोष गुप्ता, अशोक केशरी, सुरेश गुप्ता, रामबाबू साव, मक्खन चंद्रवंशी, उज्जवल साव, सन्नी चौरसिया, गंगाधर दास, लखन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे।