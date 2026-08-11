उपलब्धियों व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा डोरंडा कॉलेज का 65वां स्थापना दिवस

रांची, विशेष संवाददाता। डोरंडा कॉलेज का 65वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ सुदेश कुमार साहू ने कॉलेज के उपलब्धियों की सराहना की। प्रभारी प्राचार्या डॉ दीपिका टोप्पो ने छात्रों को अनुशासन और मेहनत का आह्वान किया। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी गईं।

रांची, विशेष संवाददाता। डोरंडा कॉलेज का 65वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉ सुदेश कुमार साहू, पूर्व प्राचार्य डॉ वीएस तिवारी, डॉ जीके श्रीवास्तव, डॉ एचबी सिंह, प्रभारी प्राचार्या डॉ दीपिका टोप्पो सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉ सुदेश साहू ने शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों व विद्यार्थियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डोरंडा कॉलेज का रांची विश्वविद्यालय के प्रीमियम कॉलेज के रूप में स्थापित होना गौरव की बात है। कॉलेज में विभिन्न विषयों व पाठ्यक्रमों की पढ़ाई विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान कर रही है।

प्रभारी प्राचार्या का आह्वान प्रभारी प्राचार्या डॉ दीपिका टोप्पो ने कहा कि झारखंड सरकार से प्रीमियम कॉलेज का दर्जा प्राप्त कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक पुस्तकालय, डिजिटल कंप्यूटर लैब, एनएसएस व खेलकूद जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज के विद्यार्थी प्रत्येक दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन करते रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, मेहनत और समर्पण के साथ उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ समारोह में कॉलेज के विद्यार्थी व राष्ट्रपति पुस्कार प्राप्त एनएसएस स्वयंसेवक दिवाकर कुमार उपलब्धि का उल्लेख भी किया गया। मौके पर संस्कृत विभाग के विद्यार्थियों की ओर से सरस्वती वंदना व समूह नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद महिषासुर मर्दिनी नृत्य-नाटिका, बीएड विभाग की ओर से लोकगीत, एनएसएस की ओर से नुक्कड़ नाटक, की प्रस्तुति हुई। साथ ही, बीसीए विभाग की दीक्षिखा और अंशु का दक्षिण भारतीय नृत्य, भौतिकी विभाग के विद्यार्थियों का नशामुक्ति नाटक, बीकॉम की खुशी और समूह का हिप-हॉप, मुंडारी विभाग और नागपुरी विभाग की ओर से लोकनृत्य प्रस्तुत किया गया।

सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों को स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इनमें पूर्व प्राचार्य डॉ वीएस तिवारी, डॉ बीना पाठक, डॉ प्रीति मुर्मू, डॉ नीलिमा जायसवाल, डॉ जीके श्रीवास्तव, डॉ एचबी सिंह, डॉ सुमन चतुर्वेदी व डॉ मुश्ताक आलम सहित अन्य शामिल थे। संचालन डॉ अरविंद कुमार, डॉ पूनम झा व डॉ शिल्पी सिंह ने किया।