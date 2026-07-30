नई शिक्षा नीति की छठी वर्षगांठ पर हुए विविध कार्यक्रम
नगर पंचायत चौक बाजार स्थित दिग्विजयनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में नई शिक्षा नीति-2020 की छठी वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर छात्राओं ने रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य डॉ. हरिंद्र यादव ने इसे भारतीय शिक्षा में बदलाव का प्रतीक बताया।
चौक बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत चौक बाजार स्थित दिग्विजयनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में नई शिक्षा नीति-2020 की छठी वर्षगांठ के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. हरिंद्र यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह नीति भारतीय संस्कृति की मेरुदंड है तथा विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ संस्कार, कौशल और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करती है। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई 2020 को लागू की गई यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
शिक्षक विनोद कुमार विमल ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था विकसित कर देश को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है।
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