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एनईपी पर आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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टीएमबीयू के पीजी बॉटनी विभाग में रविवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के छह साल पूरे होने पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

एनईपी पर आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला

भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के पीजी बॉटनी विभाग में रविवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के छह साल पूरे होने पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में टीएमबीयू के कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा थे। उन्होंने एनईपी के उद्देश्य, कार्यान्यवन, उपयोगिता और लाभ पर चर्चा की। विभाग की हेड डॉ. सीता भगत ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. कमल प्रसाद, डॉ. राजीव कुमार ने भी एनईपी पर चर्चा की। कार्यक्रम का संयोजन एनएसएस समन्वयक डॉ. राहुल कुमार ने किया। मंच संचालन डॉ. संजय कुमार जायसवाल ने किया। आयोजन सचिव के रूप में डॉ. विवेक कुमार सिंह थे।

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