स्वाभिमान संस्था ने मनाया स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती
भागलपुर में एक समाजिक संस्था द्वारा रविवार को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की 150वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष जगतराम साह कर्णपुरी ने कहा कि वेंकैया एक लेखक, शिक्षाविद, भूविज्ञानी और बहुभाषी के रूप में भी जाने जाते हैं। कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस समारोह में भाग लिया।
भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। समाजिक संस्था स्वाभिमान द्वारा प्रगति शिक्षण संस्थान मंदरोजा में रविवार को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की 150वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संस्थापक जगतराम साह कर्णपुरी ने की। उन्होंने कहा कि पिंगली वेंकैया ध्वज पुरुष के साथ लेखक, शिक्षाविद, भूविज्ञानी और बहुभाषी के रूप में भी जाने जाते हैं। मौके पर रंजन कुमार राय, डॉ संतोष कुमार ठाकुर, मुदित कुमार झा मुदित, ओम केजरीवाल, गोपाल प्रसाद, विजय मंडल, राजीव रंजन, इंद्रजीत आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें