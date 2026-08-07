यूओयू में ‘वन्दे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू
फोटो: हल्द्वानी, संवाददाता। राष्ट्रीय गीत ‘वन्दे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
हल्द्वानी, संवाददाता। राष्ट्रीय गीत ‘वन्दे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तराखण्ड मुक्त विवि में शुक्रवार को विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। सामूहिक रूप से ‘वन्दे मातरम्’ के गायन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। कुलपति नवीन चन्द्र लोहनी ने कहा कि ‘वन्दे मातरम्’ केवल राष्ट्रीय गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता चेतना, त्याग, आत्मगौरव और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। योग विभाग की ओर आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 68 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विवि प्रशासन ने बताया कि 7 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाली विशेष श्रृंखला के तहत सामान्य ज्ञान, क्विज, गायन, मेहंदी, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
यहां निदेशक अकादमिक पीडी पंत, प्रो. रेनू प्रकाश, भानु जोशी, दीपक कुमार, नीता, दीक्षा बिष्ट, गोपाल सिंह गौनिया, नमिता वर्मा, किशोर कुमार, शैलजा आदि रहे।
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