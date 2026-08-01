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प्रेमचंद-शरतचंद्र स्मृति कमेटी ने मनायी प्रेमचंद की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में प्रेमचंद-शरतचंद्र स्मृति कमेटी ने मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम में प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि, कविताएँ और उनके जीवन पर चर्चा हुई। अध्यक्ष तापस घोष ने समारोह का संचालन किया, जबकि डॉ. जयंत जलद और रवि कुमार सिंह ने प्रेमचंद के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला।

प्रेमचंद-शरतचंद्र स्मृति कमेटी ने मनायी प्रेमचंद की जयंती

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। प्रेमचंद-शरतचंद्र स्मृति कमेटी की ओर से शुक्रवार को रेकाबगंज स्थित निजी कोचिंग संस्थान में मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष तापस घोष ने की। इस अवसर पर डॉ. जयंत जलद ने अंगिका में काव्य गीत और सच्चिदानंद किरण ने कविता प्रस्तुत की। वहीं समिति के सचिव रवि कुमार सिंह ने प्रेमचंद के संघर्षपूर्ण जीवन, उनकी रचनाओं तथा किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। साथ ही केमेस्ट्री क्लासेस के निदेशक विनय यादव ने विद्यार्थियों से प्रेमचंद के आदर्शों को जीवन में अपनाने का अपील की।

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मौके पर दीपक कुमार, शांतनु गांगुली, गौतम कुमार, सत्येन भास्कर, प्रकाश चौधरी, सुनील कुमार, श्रवण कुमार, रंजना कुमारी, नेहा कुमारी, वर्षा कुमारी, करिश्मा कुमारी, जुली कुमारी आदि मौजूद थे।

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