प्रेमचंद तानाशाही, फांसीवाद, पूंजीवाद व सामंती प्रथा के थे सख्त खिलाफ

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।शराब पीने के आरोप में दो गिरफ्तारशराब पीने के आरोप में दो गिरफ्तारशराब पीने के आरोप में दो गिरफ्तार

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जनवादी लेखक संघ के बैनर तले कन्हैयालाल जिला केन्द्रीय पुस्तकालय के सभागार में मुंशी प्रेमचंद की 146 वीं जयंती समारोह पूर्वक रविवार को मनाई गई। वर्तमान फांसीवादी दौर में प्रेमचंद साहित्य पर आयोजित विचार गोष्ठी में अरुण कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्तर पर असहिष्णुता व फांसीवादी प्रवृतियां बढ़ रही हैं। प्रेमचंद तानाशाही, फांसीवाद, पूंजीवाद व सामंती प्रथा के सख्त खिलाफ थे। इसकी अनुगुंज उनके साहित्य में मिलता है। वे जनता को मानसिक गुलामी से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए जनता को शिक्षित करना चाहते थे।

विचार गोष्ठी की चर्चा अधिवक्ता रविन्द्र सिंह ने कहा कि आज हम नव फांसीवाद के युग में हम जी रहे हैं। इसमें राज सीधे-सीधे शासन नहीं करता, बल्कि संस्थाओं पर कब्जा करके दमनकारी नीतियों के द्वारा शासन चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि बुद्धिजीवी, साहित्यकार इस व्यवस्था के विरुद्ध हर स्तर पर हर प्रकार से आंदोलन में सहयोग करें। प्रो. डॉ. हारुन शैलेन्द्र ने कहा कि फांसीवाद लोकतंत्र के ठीक उलट व्यवस्था है। इसमें दूसरे के विचारों की कोई जगह नहीं है। आज सरकार सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर धीरे-धीरे कब्जा कर,विपक्ष को खत्म कर एक दलीय शासन लागू करना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

प्रेमचंद के साहित्य का स्वर प्रो. डॉ. महमूद हसन अंसारी ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में स्वाधीनता का स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। सरकार का काम आम जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए न कि उनका दमन। धर्म सम्प्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। विचार गोष्ठी में कमलेश्वर ओझा,अजय कुमार सिंह, रमेश उपाध्याय, धीरेन्द्र पांडेय, प्रो. उपेन्द्र नाथ यादव ने अपनी बात रखी। जलेस के कार्यकारी अध्यक्ष युगल किशोर दूबे ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दूसरे चरण में कवि सम्मेलन व मुशायरा में कवियों व शायरों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं में उमंग भर दिया। शायर मेराज तशना, अरशद सीवानी, गुलाम सरवर हाशमी, नूर सूलतानी व एकराम हुसैन ने अपनी रचनाओं से वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम का संचालन जलेस के जिला सचिव मार्कण्डेय व धन्यवाद ज्ञापन प्रो. उपेन्द्र नाथ यादव ने किया। सुबोध कुमार,पवन पांडेय, भोगेंद्र झा, डॉ. लालजी नारायण, हैदर वारसी व दया शंकर द्विवेदी आदि मौजूद थे।