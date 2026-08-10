Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रेमचंद तानाशाही, फांसीवाद, पूंजीवाद व सामंती प्रथा के थे सख्त खिलाफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।शराब पीने के आरोप में दो गिरफ्तारशराब पीने के आरोप में दो गिरफ्तारशराब पीने के आरोप में दो गिरफ्तार

प्रेमचंद तानाशाही, फांसीवाद, पूंजीवाद व सामंती प्रथा के थे सख्त खिलाफ

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जनवादी लेखक संघ के बैनर तले कन्हैयालाल जिला केन्द्रीय पुस्तकालय के सभागार में मुंशी प्रेमचंद की 146 वीं जयंती समारोह पूर्वक रविवार को मनाई गई। वर्तमान फांसीवादी दौर में प्रेमचंद साहित्य पर आयोजित विचार गोष्ठी में अरुण कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्तर पर असहिष्णुता व फांसीवादी प्रवृतियां बढ़ रही हैं। प्रेमचंद तानाशाही, फांसीवाद, पूंजीवाद व सामंती प्रथा के सख्त खिलाफ थे। इसकी अनुगुंज उनके साहित्य में मिलता है। वे जनता को मानसिक गुलामी से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए जनता को शिक्षित करना चाहते थे।

विचार गोष्ठी की चर्चा

अधिवक्ता रविन्द्र सिंह ने कहा कि आज हम नव फांसीवाद के युग में हम जी रहे हैं। इसमें राज सीधे-सीधे शासन नहीं करता, बल्कि संस्थाओं पर कब्जा करके दमनकारी नीतियों के द्वारा शासन चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि बुद्धिजीवी, साहित्यकार इस व्यवस्था के विरुद्ध हर स्तर पर हर प्रकार से आंदोलन में सहयोग करें। प्रो. डॉ. हारुन शैलेन्द्र ने कहा कि फांसीवाद लोकतंत्र के ठीक उलट व्यवस्था है। इसमें दूसरे के विचारों की कोई जगह नहीं है। आज सरकार सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर धीरे-धीरे कब्जा कर,विपक्ष को खत्म कर एक दलीय शासन लागू करना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

प्रेमचंद के साहित्य का स्वर

प्रो. डॉ. महमूद हसन अंसारी ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में स्वाधीनता का स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। सरकार का काम आम जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए न कि उनका दमन। धर्म सम्प्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। विचार गोष्ठी में कमलेश्वर ओझा,अजय कुमार सिंह, रमेश उपाध्याय, धीरेन्द्र पांडेय, प्रो. उपेन्द्र नाथ यादव ने अपनी बात रखी। जलेस के कार्यकारी अध्यक्ष युगल किशोर दूबे ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दूसरे चरण में कवि सम्मेलन व मुशायरा में कवियों व शायरों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं में उमंग भर दिया। शायर मेराज तशना, अरशद सीवानी, गुलाम सरवर हाशमी, नूर सूलतानी व एकराम हुसैन ने अपनी रचनाओं से वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम का संचालन जलेस के जिला सचिव मार्कण्डेय व धन्यवाद ज्ञापन प्रो. उपेन्द्र नाथ यादव ने किया। सुबोध कुमार,पवन पांडेय, भोगेंद्र झा, डॉ. लालजी नारायण, हैदर वारसी व दया शंकर द्विवेदी आदि मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कब और कहाँ मुंशी प्रेमचंद की 146 वीं जयंती मनाई गई?
मुंशी प्रेमचंद की 146 वीं जयंती सीवान में कन्हैयालाल जिला केन्द्रीय पुस्तकालय के सभागार में मनाई गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।