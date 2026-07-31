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जयंती : यथार्थवादी दृष्टि के सबसे बड़े रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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-वीकेएसयू के पीजी हिन्दी विभाग और पकड़ी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने किया कार्यक्रम मुख्य अतिथि पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो मृत्युंजय सिंह सहित विभाग की अध्यक्षा प्रो पुष्पा द्विवेदी सहित समस्त...

जयंती : यथार्थवादी दृष्टि के सबसे बड़े रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद

-वीकेएसयू के पीजी हिन्दी विभाग और पकड़ी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने किया कार्यक्रम आरा, निज प्रतिनिधि। स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग में शुक्रवार को प्रेमचंद की 146वीं वर्षगांठ भव्यता पूर्वक मनाई गई। मुख्य अतिथि पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो मृत्युंजय सिंह सहित विभाग की अध्यक्षा प्रो पुष्पा द्विवेदी सहित समस्त विभागीय सदस्यों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्ज्वलन किया। प्रेमचंद की तस्वीर पर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। अंग्रेजी विभाग के डॉ विजय राज कुमावत, डॉ आनंद भूषण पांडेय, राजनीति विज्ञान विभाग से डॉ लक्ष्मी, भोजपुरिया जनमोर्चा से डॉ शीलभद्र सहित भारी संख्या में विद्यार्थी और शोधार्थी शामिल हुए।

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शोधार्थियों के विचार

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रेमचंद की 146वीं जयंती कब मनाई गई?
प्रेमचंद की 146वीं जयंती शुक्रवार को मनाई गई।
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