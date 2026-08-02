गुरु शरणम् तीर्थ में वर्षा योग को कलश स्थापित

गुरु शरणम् तीर्थ में रविवार को आचार्य अनुकरण सागर जी महाराज के 12वें वर्षा योग (चातुर्मास) के लिए मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुनि प्रतीक सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में काफी श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पुण्य संचित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रीति जैन द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। हेमा जैन ने आचार्यश्री के चित्र का अनावरण किया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आध्यात्मिक आभा प्रदान की गई। तदोपरांत पदाधिकारियों व श्रद्धालुओं द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मुख्य मंगल कलश की स्थापना की गई। समारोह के दौरान समिति के सदस्यों व श्रद्धालुओं ने मुनिश्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

धर्मसभा में मुनि अनुकरण सागर जी महाराज ने कहा कि चातुर्मास के चार महीनों में साधु-संत जीव रक्षा और संयम का पालन करते हुए पद-विहार नहीं करते। वे एक ही स्थान पर स्थिर रहकर निरंतर तप, साधना और धर्म प्रभावना को आगे बढ़ाते हैं। यह समय आत्म-कल्याण के साथ-साथ समाज में धर्म का संदेश फैलाने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इस क्रम में दीक्षा दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जैन पाठशाला के नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा सुंदर एवं भावपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम के समापन पर डीके जैन एवं राकेश जैन ने सभी अतिथियों व श्रद्धालुओं का आभार जताया। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जैन, मयंक, राकेश, अतुल, हेमंत, संजय, विनय, राजेंद्र, राजेश, जम्मू प्रसाद, प्रदीप, राहुल, विपिन, प्रवीन, अमित, अक्षत, अभिषेक, प्रदुमन, शुभम आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।