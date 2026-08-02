गुरु शरणम् तीर्थ में वर्षा योग को कलश स्थापित
गुरु शरणम् तीर्थ में आचार्य अनुकरण सागर जी महाराज के 12वें वर्षा योग के लिए मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित हुआ। समारोह में कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें दीप प्रज्वलित किया गया और मंत्रोच्चारण किया गया। मुनि अनुकरण सागर जी ने चातुर्मास के महत्व पर प्रकाश डाला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ।
गुरु शरणम् तीर्थ में रविवार को आचार्य अनुकरण सागर जी महाराज के 12वें वर्षा योग (चातुर्मास) के लिए मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुनि प्रतीक सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में काफी श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पुण्य संचित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रीति जैन द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। हेमा जैन ने आचार्यश्री के चित्र का अनावरण किया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आध्यात्मिक आभा प्रदान की गई। तदोपरांत पदाधिकारियों व श्रद्धालुओं द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मुख्य मंगल कलश की स्थापना की गई। समारोह के दौरान समिति के सदस्यों व श्रद्धालुओं ने मुनिश्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
धर्मसभा में मुनि अनुकरण सागर जी महाराज ने कहा कि चातुर्मास के चार महीनों में साधु-संत जीव रक्षा और संयम का पालन करते हुए पद-विहार नहीं करते। वे एक ही स्थान पर स्थिर रहकर निरंतर तप, साधना और धर्म प्रभावना को आगे बढ़ाते हैं। यह समय आत्म-कल्याण के साथ-साथ समाज में धर्म का संदेश फैलाने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इस क्रम में दीक्षा दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जैन पाठशाला के नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा सुंदर एवं भावपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम के समापन पर डीके जैन एवं राकेश जैन ने सभी अतिथियों व श्रद्धालुओं का आभार जताया। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जैन, मयंक, राकेश, अतुल, हेमंत, संजय, विनय, राजेंद्र, राजेश, जम्मू प्रसाद, प्रदीप, राहुल, विपिन, प्रवीन, अमित, अक्षत, अभिषेक, प्रदुमन, शुभम आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें