सोबन सिंह जीना की जयंती मनाई
चम्पावत कैंपस में सोबन सिंह जीना की 127वीं जयंती मनाई गसोबन सिंह जीना की जयंती मनाईसोबन सिंह जीना की जयंती मनाईसोबन सिंह जीना की जयंती मनाईई। वक्ताओं
योगेश जोशी, चम्पावत। चम्पावत कैंपस में सोबन सिंह जीना की 127वीं जयंती मनाई गई। वक्ताओं ने सोबन सिंह जीना के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार व्यक्त किए। प्रभारी निदेशक एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. भवान सिंह ने कहा कि सोबन सिंह जीना ने राष्ट्र सेवा, शिक्षा, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के लिए गए कार्यों को याद किया। कार्यक्रम में कुलानुशासक डॉ. रवि जोशी और डॉ. रमेश राम समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ---
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