राष्ट्रपति ने मंजूर की लोकसभा भंग करने की सिफारिश, EC ने सौंपी चुनाव के विजेता सांसदों की लिस्ट

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोलहवीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश पर शनिवार को हस्ताक्षर कर दिया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सोलहवीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर करते हुए नई सरकार के गठन तक मोदी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा है।

President of India, on advice of Union Cabinet, has signed the order of dissolving the 16th Lok Sabha. pic.twitter.com/Up1wUSd1zQ