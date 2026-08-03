भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का पूर्वानुमान जरूरी: सीडीएस
सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने दिल्ली में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने AI, साइबर क्षमता, सूचना युद्ध, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने सशस्त्र बलों और उद्योग के बीच सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया।
सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का पूर्वानुमान जरूरी है। दिल्ली में सोमवार को मानेकशॉ सेंटर में ट्राई-सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर पाठ्यक्रम में भाग ले रहे सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सीडीएस ने कड़ा जवाब देने की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार सीडीएस ने युद्ध की बदलती प्रकृति और सैन्य अभियानों पर उभरती प्रौद्योगिकियों के बढ़ते प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भविष्य के संघर्षों की दिशा तय करने में एआई, साइबर क्षमता, सूचना युद्ध, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डेटा आधारित निर्णय-निर्माण की भूमिका लगातार बढ़ रही।
उन्होंने रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षाविदों और अनुसंधान समुदाय के बीच अधिक समन्वय और सहयोग पर जोर दिया
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