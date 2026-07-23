Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आरटीई के तहत दाखिले न देने पर स्कूलों को फटकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद में मुख्य विकास अधिकारी ने 17 स्कूलों के साथ बैठक की जिसमें आरटीई के तहत दाखिले न करने पर उन्हें फटकार लगाई। तीन दिन के भीतर सभी चयनित बच्चों के दाखिले करने के निर्देश दिए गए। जो स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता समाप्त की जाएगी।

आरटीई के तहत दाखिले न देने पर स्कूलों को फटकार

गाजियाबाद, वंदना। विकास भवन के दुर्गावती सभागार में गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी ने आरटीई के दाखिले न देने वाले स्कूलों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में 17 डिफॉल्टर स्कूलों को बुलाया गया। इस दौरान सीडीओ ने स्कूलों को दाखिले न करने पर फटकार लगाई और तीन दिन में आरटीई के तहत चयनित सभी बच्चों के दाखिले करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने एक-एक स्कूल में हुए दाखिलों की समीक्षा की। उन्होंने सबसे पहले डीपीएस मेरठ रोड और डीपीएस सिद्धार्थ विहार को दाखिले न लेने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सभी स्कूलों की दोबारा बैठक होगी और जो स्कूल दाखिला नहीं देंगे उनकी मान्यता खत्म की जाएगी।

डीएम ने दाखिला न लेने वाले स्कूलों को सील करने और विभाग द्वारा उनकी मान्यता खत्म करने की संस्तुति करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव, खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक यादव और जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता अनुभव गुप्ता मौजूद रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
RTE Ghaziabad Ghaziabad News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।