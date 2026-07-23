आरटीई के तहत दाखिले न देने पर स्कूलों को फटकार
गाजियाबाद में मुख्य विकास अधिकारी ने 17 स्कूलों के साथ बैठक की जिसमें आरटीई के तहत दाखिले न करने पर उन्हें फटकार लगाई। तीन दिन के भीतर सभी चयनित बच्चों के दाखिले करने के निर्देश दिए गए। जो स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता समाप्त की जाएगी।
गाजियाबाद, वंदना। विकास भवन के दुर्गावती सभागार में गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी ने आरटीई के दाखिले न देने वाले स्कूलों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में 17 डिफॉल्टर स्कूलों को बुलाया गया। इस दौरान सीडीओ ने स्कूलों को दाखिले न करने पर फटकार लगाई और तीन दिन में आरटीई के तहत चयनित सभी बच्चों के दाखिले करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने एक-एक स्कूल में हुए दाखिलों की समीक्षा की। उन्होंने सबसे पहले डीपीएस मेरठ रोड और डीपीएस सिद्धार्थ विहार को दाखिले न लेने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सभी स्कूलों की दोबारा बैठक होगी और जो स्कूल दाखिला नहीं देंगे उनकी मान्यता खत्म की जाएगी।
डीएम ने दाखिला न लेने वाले स्कूलों को सील करने और विभाग द्वारा उनकी मान्यता खत्म करने की संस्तुति करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव, खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक यादव और जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता अनुभव गुप्ता मौजूद रहे।
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