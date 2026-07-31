Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

26 स्कूलों के ऊपर से अब तक नहीं हटाई हाईटेंशन लाइन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज में सीडीओ हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। इसमें विद्यालयों में बिजली, सुरक्षा, नामांकन और निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई। सीडीओ ने स्कूलों में हाईटेंशन लाइनों को जल्द हटाने और नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए।

26 स्कूलों के ऊपर से अब तक नहीं हटाई हाईटेंशन लाइन

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। सीडीओ हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के गंगा सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की एमडीएम जिला टास्क फोर्स, जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति व निपुण टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विद्यालयों में बिजली, सुरक्षा, नामांकन और निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से धनराशि जमा करने के बावजूद 26 विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनें अब तक नहीं हटाई गई हैं। इस पर सीडीओ ने संबंधित अधिशासी अभियंताओं को चेतावनी देते हुए तत्काल तार शिफ्ट कराने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:Firozabad News: स्कूलों के ऊपर से विद्युत तार हटवाएं अधिकारी-सीडीओ

उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंता की होगी। इसके अलावा 107 विद्यालयों में धनराशि जमा होने के बाद भी विद्युत संयोजन नहीं कराया गया है। इस पर भी सीडीओ ने नाराजगी जताई और काम तेज गति से कराने के निर्देश दिए। सीडीओ ने स्कूल चलो अभियान के तहत शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने, कक्षा पांच से छह और कक्षा आठ से नौ में विद्यार्थियों का अनिवार्य प्रवेश कराने तथा सभी विवरण पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। बैठक में अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय करछना सहित निर्माणाधीन विद्यालयों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था यूपीसिडको को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान में पीडी भूपेंद्र कुमार सिंह, डीआईओएस संतोष राय आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।