26 स्कूलों के ऊपर से अब तक नहीं हटाई हाईटेंशन लाइन

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। सीडीओ हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के गंगा सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की एमडीएम जिला टास्क फोर्स, जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति व निपुण टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विद्यालयों में बिजली, सुरक्षा, नामांकन और निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से धनराशि जमा करने के बावजूद 26 विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनें अब तक नहीं हटाई गई हैं। इस पर सीडीओ ने संबंधित अधिशासी अभियंताओं को चेतावनी देते हुए तत्काल तार शिफ्ट कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंता की होगी। इसके अलावा 107 विद्यालयों में धनराशि जमा होने के बाद भी विद्युत संयोजन नहीं कराया गया है। इस पर भी सीडीओ ने नाराजगी जताई और काम तेज गति से कराने के निर्देश दिए। सीडीओ ने स्कूल चलो अभियान के तहत शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने, कक्षा पांच से छह और कक्षा आठ से नौ में विद्यार्थियों का अनिवार्य प्रवेश कराने तथा सभी विवरण पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। बैठक में अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय करछना सहित निर्माणाधीन विद्यालयों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था यूपीसिडको को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान में पीडी भूपेंद्र कुमार सिंह, डीआईओएस संतोष राय आदि मौजूद रहे।