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नगरीय क्षेत्रों में फॉगिंग व एंटी-लार्वा दवा छिड़काव के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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नगरीय क्षेत्रों में फॉगिंग और एंटी-लार्वा दवा के छिड़काव की धीमी गति पर सीडीओ वीरेन्द्र सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने माइक्रोप्लान के अनुसार सभी स्थानों पर दवा का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। 14 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 18 अगस्त को मॉप-अप दिवस मनाने की तैयारी पर जोर दिया गया।

नगरीय क्षेत्रों में फॉगिंग व एंटी-लार्वा दवा छिड़काव के निर्देश

नगरीय क्षेत्रों में फॉगिंग एवं एंटी-लार्वा दवा के छिड़काव की धीमी गति पर सीडीओ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी स्थानों पर माइक्रोप्लान के अनुसार फॉगिंग एवं दवा का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा 14 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस व 18 अगस्त को मॉप-अप दिवस मनाने के लिए तैयारी करने पर जोर दिया। जनपद का लक्ष्य 7,11,768 बच्चों को दवा खिलाने का निर्धारित किया गया है। सीडीओ वीरेन्द्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा करते हुए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, मंतरा ऐप, ई-विन पोर्टल, ई-गवर्नेंस, आभा आईडी, जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा आयुष्मान भारत योजना के चलते आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

साथ ही क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सीडीओ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत ग्रामों में नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई एवं एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव सुनिश्चित कराया जाए। इस मौके पर सीएमओ डॉ. अजय कुमार, एसीएमओ डॉ. मनोज शुक्ला, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी श्रीकांत, आयुष्मान के नोडल अधिकारी डॉ. उत्कर्ष यादव, बीएसए विकास कुमार सिंह, डीपीएम पवन कुमार, डीसीपीएम के.पी. सिंह आदि मौजूद थे।

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