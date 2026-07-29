चक्रधरपुर मंडल में यार्ड व लोडिंग प्वाइंट की सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी

चक्रधरपुर मंडल के सभी यार्ड और लोडिंग-अनलोडिंग प्वाइंट की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। रेलवे बोर्ड के आदेश पर अभी टाटानगर, आदित्यपुर समेत मंडल में 74 जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का सर्वे हो रहा है। खनिज व रेलवे संपत्ति की सुरक्षा समेत लोडिंग-अनलोडिंग प्वाइंट में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए यह योजना बनी है। इससे पूरे मंडल में 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगने की उम्मीद है। कैमरे का एक्सेस चक्रधरपुर मंडल रेल पदाधिकारी के पास भी होगा, ताकि वे कभी भी कैमरा के माध्यम लोडिंग अनलोडिंग व असमाजिक तत्वों पर नजर रख सकेंगे। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अधिकारी मालगाड़ियों की संचालन स्थिति भी देख सकते हैं।

चक्रधरपुर रेल मंडल के झारखंड व ओडिशा स्थित हल्दीपोखर, बादामपहाड़, डांगुवापोसी, जुरूली, बृजराजपुर, गुवा, नोवामुंडी व अन्य लोडिंग प्वाइंट एवं यार्ड समेत राउरकेला की ओर भी सभी लोडिंग प्वाइंट, माल गोदाम, गुड्स शेड में सीसीटीवी कैमरा लगना है। रेलवे से जुड़ी कंपनियों को भी अनलोडिंग क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव दिया गया है। इससे पूर्व दक्षिण पूर्व जोन से बोलनी, गुवा, बांसपानी, टुनिया, बंडामुंडा, राउरकेला, झारसुगुड़ा, राजगंगपुर, विमलगढ़, बड़ाबाम्बो, धुतरा, देवझर व अन्य रेलवे लोडिंग प्वाइंट में हाईमास्ट लाइट लगाने का आदेश हुआ था, जिससे मजदूरों को रात में भी काम करने और सुरक्षा जवानों को माइंस क्षेत्र की निगरानी में सहूलियत हो। हालांकि चक्रधरपुर मंडल ने कई रेल क्षेत्र में अनलोडिंग प्वाइंट और यार्ड की घेराबंदी की है, ताकि अपराधी चरित्र के लोग रेलवे के लोडिंग और यार्ड क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें।