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यूजी-पीजी प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश 17 अगस्त से होंगे शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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सीसीएसयू से जुड़े डिग्री कॉलेजों में यूजी-पीजी कक्षाओं में प्रवेश 17 अगस्त से शुरू होंगे। मेरिट लिस्ट 13 एवं 14 अगस्त को बनाई जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट का दाखिला 17 से 19 अगस्त तक होगा। छात्रों का कई महीनों का इंतजार अब खत्म होने वाला है।

यूजी-पीजी प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश 17 अगस्त से होंगे शुरू

सीसीएसयू से जुड़े डिग्री कॉलेजों में यूजी-पीजी कक्षाओं में प्रवेश 17 अगस्त से शुरू होंगे। कॉलेजों में 13 एवं 14 अगस्त को मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी। 17 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ एडमिशन किए जाएंगे। पहली मेरिट लिस्ट के दाखिले 17 से 19 अगस्त तक होंगे। सीसीएसयू ने यूजी-पीजी प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम जारी किया है। जिसके तहत कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया कराई जायेगी। यूजी-पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए 13 और 14 अगस्त को मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद 17 अगस्त को मेरिट लिस्ट कॉलेजों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 17 से 19 अगस्त तक पहली मेरिट लिस्ट में शामिल यूजी एवं पीजी प्रथम वर्ष कक्षाओं के स्टूडेंट्स के एडमिशन होंगे। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया विवि के नियमों के तहत होगी.

कई महीनों का इंतजार होगा खत्म

हापुड़। यूजी एवं पीजी कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का स्टूडेंट्स पिछले कई माह से इंतजार कर रहे हैं। अब मेरिट लिस्ट चस्पा करने एवं प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का कार्यक्रम जारी हो गया है। जिसके बाद स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होने वाला है। 17 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी.

एसएसवी कॉलेज में सीटें

बीए-----480 सीटेंबीकॉम----240 सीटेंबीएससी मैथ----120 सीटेंबीएससी बायो----60 सीटें

विवि के नियमों के तहत होंगे प्रवेश:प्राचार्य

यूजी पीजी प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश के लिए विवि ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जिसके तहत 17 से 19 अगस्त तक कॉलेजों में प्रथम मेरिट लिस्ट में शामिल स्टूडेंट्स के प्रवेश होंगे। मेरिट लिस्ट निर्धारित डेट पर लगाई जायेगी.

-प्रो.नवीन चंद्र सिंह, प्राचार्य एसएसवी कॉलेज

सामान्य प्रश्न

प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू होगी?
प्रवेश प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी।
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