यूजी-पीजी प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश 17 अगस्त से होंगे शुरू

सीसीएसयू से जुड़े डिग्री कॉलेजों में यूजी-पीजी कक्षाओं में प्रवेश 17 अगस्त से शुरू होंगे। कॉलेजों में 13 एवं 14 अगस्त को मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी। 17 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ एडमिशन किए जाएंगे। पहली मेरिट लिस्ट के दाखिले 17 से 19 अगस्त तक होंगे। सीसीएसयू ने यूजी-पीजी प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम जारी किया है। जिसके तहत कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया कराई जायेगी। यूजी-पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए 13 और 14 अगस्त को मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद 17 अगस्त को मेरिट लिस्ट कॉलेजों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 17 से 19 अगस्त तक पहली मेरिट लिस्ट में शामिल यूजी एवं पीजी प्रथम वर्ष कक्षाओं के स्टूडेंट्स के एडमिशन होंगे। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया विवि के नियमों के तहत होगी.