ई-कंटेंट में आगरा विवि से आगे निकलेगा सीसीएसयू
उप्र हायर एजुकेशन डिजिटल लाइब्रेरी में चौ.चरण सिंह विवि ने कम ई-कंटेंट अपलोड किया है, जिससे वह सातवें स्थान पर है। विवि अब सभी शिक्षकों से ई-कंटेंट तैयार करने का आदेश दे रहा है ताकि पहले स्थान के लिए प्रयास किया जा सके। इस प्रयास से आगरा विवि को पीछे छोड़ने का लक्ष्य है।
उप्र हायर एजुकेशन डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल पर कम ई-कंटेंट अपलोड होने से सातवें पायदान पर रहा। चौ.चरण सिंह विवि अब पहले पायदान के लिए जुटेगा। विवि ने कैंपस एवं कॉलेजों के सभी शिक्षकों से अपने-अपने विषयों के ई-कंटेंट तैयार करते हुए नोडल अधिकारी को भेजने के आदेश दिए हैं। विवि के अनुसार अन्य कॉलेज एवं विवि की तुलना में सीसीएसयू पहला स्थान हासिल कर सके, इसके लिए सभी शिक्षक कंटेंट तैयार करते हुए शीघ्र नोडल अधिकारी को भेजें। विवि ने ई-कंटेंट भेजने के लिए प्रफोर्मा जारी करते हुए वेबसइट पर अपलोड कर दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी पर आगरा विवि के 17 हजार 716 ई-कंटेंट अपलोड हैं जबकि चौ.चरण सिंह विवि के सातवें पायदान पर मात्र 5511 ई-कंटेंट ही अपलोड हुए हैं।
विवि में मेरठ मंडल के सात सौ से अधिक कॉलेजों के हजारों शिक्षक हैं। ऐसे में यदि सभी शिक्षक अपने-अपने विषयों में ई-कंटेंट तैयार करते हुए डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड करें तो यह संख्या आगरा विवि से आगे पहुंच सकती है। इसी क्रम में कुलपति प्रो.संगीता शुक्ला ने सभी शिक्षकों से ई-कंटेंट तैयार करते हुए विवि के नोडल अधिकारी प्रो.जमाल अहमद सिद्दीकी को उनकी ईमेल पर भेजने के निर्देश दिए हैं। हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने शुक्रवार के अंक में ई-कंटेंट तैयार करने में प्रदेश के टॉप-5 विवि पर केंद्रित रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। प्रदेशभर से उच्च शिक्षा के छात्र उक्त डिजिटल लाइब्रेरी से ई-कंटेंट का उपयोग करते हुए अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करते हैं।
लेखक के बारे मेंPraveen Dixit
शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज