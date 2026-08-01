अब 12 से 14 अगस्त तक पहली मेरिट से प्रवेश
चौ. चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में 12 से 14 अगस्त तक पहली मेरिट से प्रवेश होंगे। पहले की तिथि पांच से 14 अगस्त थी, लेकिन कांवड़ यात्रा के चलते इसे संशोधित किया गया। कॉलेजों और विभागों को मेरिट चार अगस्त तक तैयार करनी है। बीपीईएस, एमपीईएस और लॉ पाठ्यक्रमों में अभी मेरिट जारी नहीं होगी।
चौ. चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी एजी, एमए, एमकॉम, एमएससी और एमएससी एजी सहित सभी यूजी-पीजी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अब 12 से 14 अगस्त तक पहली मेरिट से प्रवेश होंगे। पहले प्रवेश की तिथि पांच से 14 अगस्त तय की गई थी, लेकिन कांवड़ यात्रा के चलते विवि ने इसे संशोधित करते हुए आगे बढ़ा दिया। हालांकि कैंपस-कॉलेज दोनों चार अगस्त तक अपनी मेरिट तैयार करेंगे। पांच से 11 अगस्त कैंपस एवं कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया नहीं चलेगी। विवि ने शुक्रवार को ही पहली मेरिट और इससे प्रवेश प्रक्रिया की तिथियां जारी की थीं, लेकिन मात्र 12 घंटे में ही इसे संशोधित करते हुए दोबारा जारी किया गया। सीसीएसयू के अनुसार कैंपस एवं कॉलेज चार अगस्त तक पहली मेरिट तैयार करेंगे बनेगी और 12 से 14 अगस्त तक इसके प्रवेश होंगे।
प्रवेश प्रक्रिया के दिशा-निर्देश
विवि के अनुसार कॉलेज एवं विभाग पहली सूची बनाकर पोर्टल पर अपलोड ना करें बल्कि इसमें स्थान पाए अभ्यर्थियों को सीधे ऑफर लेटर या शुल्क जमा करने का कार्यक्रम भेजें। कॉलेज छात्रों को ऑफर लेटर भेजेंगे, जबकि कैंपस के विभाग शुल्क जमा करने का शेड्यूल जारी करेंगे। 11 अगस्त की देर रात अथवा 12 अगस्त की सुबह तक छात्रों को उनके समर्थ लॉगइन में ऑफर लेटर या प्रवेश शुल्क जमा करने का लिंक मिलने की उम्मीद है।
मेरिट सूची का अपडेट
इन पाठ्यक्रमों की मेरिट अभी नहीं
विवि के अनुसार बीपीईएस, एमपीईएस, बीएससी शारीरिक शिक्षा एवं स्पोर्ट्स, बीए-एलएलबी, बीकॉम-एलएलबी एवं एलएलबी पाठ्यक्रमों में अभी मेरिट जारी नहीं होगी। लॉ पाठ्यक्रमों में फिलहाल पंजीकरण चल रहे हैं।
बीएससी शारीरिक शिक्षा का परिणाम
बीएससी शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट जारी
विवि ने बीएससी शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेल का प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का परिणाम जारी कर दिया है। छात्र विवि वेबसाइट से अपने यह परिणाम देख सकते हैं।
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंPraveen Dixit
शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज