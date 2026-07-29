राजभाषा प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने का जरिया : हर्षनाथ
रांची में सीसीएल मुख्यालय पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा बैठक हुई, जिसमें हिंदी के उपयोग को प्रशासनिक कार्यों की कुशलता के लिए महत्वपूर्ण माना गया। निदेशक ने कहा कि हिंदी का प्राथमिकता से उपयोग संगठन की संवाद क्षमताओं को बेहतर बनाएगा। उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई विभागों को सम्मानित किया गया।
रांची। सीसीएल मुख्यालय में बुधवार को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता निदेशक (मानव संसाधन) हर्षनाथ मिश्र ने की। कहा कि राजभाषा हिंदी हमारे प्रशासनिक कार्यों को सरल व प्रभावी बनाने का सशक्त माध्यम है। यदि हम अपने दैनिक कार्यों में हिंदी को प्राथमिकता दें तो न केवल राजभाषा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति होगी, बल्कि संगठन में संवाद और कार्य निष्पादन भी अधिक प्रभावी होगा। इससे पहले प्रबंधक (राजभाषा) दिविक दिवेश द्वारा गत तिमाही में संचालित राजभाषा कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को पेश किया गया। महाप्रबंधक (राजभाषा) अशोक कुमार बोले, राजभाषा हिंदी सिर्फ संप्रेषण का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, संस्कृति एवं राष्ट्रीय पहचान का दर्पण है।
बैठक के दौरान विगत तिमाही में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन, नवाचार एवं अनुकरणीय प्रयासों के लिए कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन तथा प्रणाली विभाग को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें