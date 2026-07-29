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राजभाषा प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने का जरिया : हर्षनाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में सीसीएल मुख्यालय पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा बैठक हुई, जिसमें हिंदी के उपयोग को प्रशासनिक कार्यों की कुशलता के लिए महत्वपूर्ण माना गया। निदेशक ने कहा कि हिंदी का प्राथमिकता से उपयोग संगठन की संवाद क्षमताओं को बेहतर बनाएगा। उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई विभागों को सम्मानित किया गया।

राजभाषा प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने का जरिया : हर्षनाथ

रांची। सीसीएल मुख्यालय में बुधवार को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता निदेशक (मानव संसाधन) हर्षनाथ मिश्र ने की। कहा कि राजभाषा हिंदी हमारे प्रशासनिक कार्यों को सरल व प्रभावी बनाने का सशक्त माध्यम है। यदि हम अपने दैनिक कार्यों में हिंदी को प्राथमिकता दें तो न केवल राजभाषा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति होगी, बल्कि संगठन में संवाद और कार्य निष्पादन भी अधिक प्रभावी होगा। इससे पहले प्रबंधक (राजभाषा) दिविक दिवेश द्वारा गत तिमाही में संचालित राजभाषा कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को पेश किया गया। महाप्रबंधक (राजभाषा) अशोक कुमार बोले, राजभाषा हिंदी सिर्फ संप्रेषण का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, संस्कृति एवं राष्ट्रीय पहचान का दर्पण है।

बैठक के दौरान विगत तिमाही में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन, नवाचार एवं अनुकरणीय प्रयासों के लिए कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन तथा प्रणाली विभाग को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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