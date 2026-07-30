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सीसीएल के शिविर में एक माह तक कांवरियों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह में सीसीएल द्वारा देवघर के दुम्मा में सावन माह में एक महीने तक चलने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि हर्षनाथ मिश्रा ने किया। सीसीएल हर साल सावन महीने में इस शिविर का आयोजन करती है, जिसमें कांवरियों को चिकित्सा सेवा और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सीसीएल के शिविर में एक माह तक कांवरियों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा
सीसीएल के शिविर में एक माह तक कांवरियों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

गिरिडीह,प्रतिनिधि। सीसीएल द्वारा देवघर के दुम्मा में सावन माह में एक महीने तक चलने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन गुरूवार को किया गया।

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उद्घाटन की रस्म

सीसीएल के सीएसआर के तहत लगनेवाले चिकित्सा शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीसीएल के डायरेक्टर एचआर हर्षनाथ मिश्रा, सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक कन्हैया शंकर गैवाल, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा आदि ने फीता काटकर और पूजन वंदन करके किया। इसके बाद अधिकारियों ने चिकित्सा शिविर में लगे स्टॉल व चिकित्सा सुविधा का जायजा लिया। इस दौरान कांवरियों के बीच फल का वितरण भी किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि हर्ष नाथ मिश्रा ने कहा कि सीसीएल खनन के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करते आ रही है। इसीके तहत सीसीएल द्वारा सावन महीने में हर साल देवघर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। बताया कि यह शिविर 2014 से नियमित रूप से सावन महीने में लगाया जा रहा है।

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चिकित्सा सेवाएं

शिविर में सीसीएल के चिकित्सक, चिकित्सा कर्मियों और सेवादारों के द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ कांवरियों को सेवा प्रदान की जाती है। शिविर में कांवरियों के लिए मेडिकल सुविधा, मसाज, विश्राम सहित अन्य कई सुविधाएं मौजूद है। जीएम के एस गैवाल ने कहा कि सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह के निर्देशानुसार इस वर्ष भी दुम्मा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में पूरी तन्मयता और स्वच्छता के साथ कांवरियों को सेवा की व्यवस्था की गई है।

उद्घाटन में मौजूद लोग

शिविर के उद्घाटन में सीसीएल गिरिडीह के अधिकारी अनिल पासवान, राजवर्धन, डॉ अनुराग सिंह, यूनियन लीडर प्रमोद सिंह, तेजलाल मंडल, शिवाजी सिंह, अमित यादव, राजेश यादव, शिवनाथ साव, जगत पासवान, बबलू सरकार, दिनेश यादव, संवेदक संतोष यादव, ओम प्रकाश सिंह, संजय कुमार मल्होत्रा सहित कई लोग मौजूद थे।

प्रश्नोत्तर

सीसीएल द्वारा चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किस दिन किया गया?
सीसीएल द्वारा चिकित्सा शिविर का उद्घाटन गुरूवार को किया गया।
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