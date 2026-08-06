सीसीएल सीकेएस कथारा वाशरी की प्रबंधन से वार्ता
सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के कथारा वाशरी में श्रमिकों ने प्रबंधन के साथ 34 सूत्री मांगों पर वार्ता की। इसमें रोड सेल की ट्रकों से हो रही परेशानियों, ग्रेच्युटी का भुगतान, सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार, और कर्मचारियों की पदोन्नति शामिल हैं। प्रबंधन ने मांगों पर शीघ्र पहल करने का आश्वासन दिया।
सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र अंतर्गत कथारा वाशरी में श्रमिकों की 34 सूत्री को लेकर पीओ कार्यालय में स्थानीय प्रबंधन के साथ भामसं से संबद्ध सीसीएल सीकेएस कथारा वाशरी शाखा कमेटी की वार्ता हुई। यूनियन ने कथारा वाशरी आने-जाने के रास्ते रोड सेल के ट्रकों से श्रमिकों को हो रही परेशानियां, ग्रेच्युटी राशि का भुगतान, सेफ्टी उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार व कर्मचारियों की पदोन्नति करने सहित अन्य संबंधित मांगे रखी। पीओ अमरेंद्र कुमार ने सभी मांगों को परियोजना, क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर से जल्द से जल्द पहल करवाने का आश्वासन दिया। वार्ता में कार्मिक प्रबंधक गुरु प्रसाद मंडल, विक्रम कुमार, मनीष कुमार, अमित पासवान, निजी सहायक मानस कुमार सिन्हा व मंजू देवी जबकि यूनियन की ओर से केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप कुमार, वेलफेयर बोर्ड सदस्य रामेश्वर कुमार मंडल, क्षेत्रीय सहायक सचिव कृष्णा बहादुर, राजू रविदास, शाखा अध्यक्ष मो फिरोज, एमएन सिंह, बैजनाथ दुबे, प्रदीप मोदक, जाबिर हुसैन, मुरारी प्रसाद आदि थे।
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