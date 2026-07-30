एआई तकनीक कार्यों को अधिक दक्ष बना सकता है : सीएस तिवारी
रांची में सीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग ने मानव संसाधन अधिकारियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 50 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें निदेशक सीएस तिवारी ने एआई की बढ़ती महत्वता पर चर्चा की। उन्होंने इसे दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार का एक साधन बताया।
रांची, वरीय संवाददाता। सीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा मानव संसाधन अधिकारियों के लिए मानव संसाधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका, विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया। प्रशिक्षण में 50 मानव संसाधन अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक (तकनीकी/संचालन) सीएस तिवारी ने किया। सीएस तिवारी ने मानव संसाधन प्रबंधन में एआई की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह तकनीक कार्यों को अधिक दक्ष, त्वरित एवं प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। महाप्रबंधक (एचआरडी) एमएफ हक ने कहा कि वर्तमान कार्य परिवेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न उपकरण के रूप में उभरकर सामने आई है।
उन्होंने कहा कि बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन पेशेवरों के लिए एआई की कार्यप्रणाली को समझना तथा उसके प्रभावी उपयोग के प्रति स्वयं को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।
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