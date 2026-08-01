कंप्यूटर प्रशिक्षण लेने वाले कर्मियों को मिला प्रमाण पत्र
रांची, सीसीएल मुख्यालय में एक हफ्ते का कंप्यूटर प्रशिक्षण संपन्न हुआ। 26 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। प्रशिक्षण में एमएस वर्ड, एक्सेल, टाइपिंग और विभिन्न डिजिटल एप्लिकेशन्स का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। सीसी एंड पीआर और मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधकों ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया।
रांची, वरीय संवाददाता। सीसीएल मुख्यालय में सामान्य सहायक कर्मियों के लिए आयोजित एक हफ्ते का कंप्यूटर प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण लेने वाले 26 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। सीसी एंड पीआर विभाग के महाप्रबंधक आलोक कुमार गुप्ता तथा मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक एमएफ हक ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ऑफिस एप्लिकेशन्स, ई-ऑफिस, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग के साथ-साथ कंपनी में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न डिजिटल एप्लिकेशन्स एवं ऑनलाइन प्रणालियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समापन सह प्रमाण-पत्र वितरण समारोह में
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